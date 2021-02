Casola Valsenio, gli studenti dell'Accademia al lavoro per restaurare lo stemma in mosaico

Dopo un’introduzione alla storia del luogo, il primo febbraio ha preso il via il cantiere-scuola dell'Accademia Belle Arti di Ravenna attivato dal comune di Casola Valsenio per il restauro dello stemma in mosaico del Comune di Ravenna.

Lo stemma è posizionato sulla parete frontale del Mausoleo di Alfredo Oriani e si distingue dagli altri per i colori delle tessere. Questa attività rientra nel complesso degli interventi in atto presso il Cardello, la casa museo di Alfredo Oriani.