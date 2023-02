Due casse bluetooth per 'regalare' la musica ai neonati: il generoso dono delle mamme dell’asilo nido

Le mamme della sezione semi-divezzi dell’asilo nido Orsa Minore di Ravenna nel periodo Natalizio, in seguito ad una raccolta fondi, hanno acquistato per la Neonatologia e Terapia Intensiva di Ravenna due “casse bluetooth speaker” che permetteranno ai neonati degenti, sia in termoculla che in cullina o durante la kangaro mather care, di ascoltare musica classica, suoni della natura, favole e filastrocche, ma anche la voce di mamma e papà, dei fratellini o dei nonni, gli stessi suoni o rumori che sentivano quando erano nella pancia della mamma. Questi dispositivi hanno la possibilità di leggere la chiavetta usb, permettendo di personalizzare la registrazione con un ascolto mirato. Questo strumento verrà utilizzato durante le procedure di accudimento del piccolo, le procedure dolorose, durante la visita medica, per osservare il comportamento e lo sviluppo neurologico, e molto altro.

Questa donazione ha un grande significato e consente di porre l’accento sull’importanza del progetto “Nati per la musica” (oltre che “Nati per leggere”) nei suoi dieci punti fondamentali che iniziano sin dai primi giorni di vita (e anche durante la gravidanza): Il bambino ama ascoltare il canto e la musica fin dal periodo prenatale; interagire musicalmente favorisce lo sviluppo della relazione e delle capacità comunicative; il canto sviluppa l’attenzione e allo stesso tempo rilassa quando è l’ora della nanna, favorisce il riconoscimento delle parole, sostiene lo sviluppo emotivo. Il “mammese” (modo di comunicare della mamma con il suo piccolino) e il canto, favoriscono lo sviluppo del linguaggio del bambino; gli scambi, le variazioni e le risposte dell’adulto stimolano l’imitazione, una delle più importanti forme di apprendimento. Il bambino coinvolto in maniera attiva e positiva in un contesto musicale crea e impara con piacere. L’ascolto di diversi tipi di musica sostiene lo sviluppo del movimento e sviluppa il senso del ritmo. A partire dai primi mesi il bambino è predisposto all’ascolto di una ampia varietà musicale, da quella più familiare a quella di altre culture. La musica promuove la socialità e la sintonia nel gruppo dei pari. L’esperienza musicale precoce favorisce le funzioni e abilità cognitive del bambino: attenzione, memoria, percezione, creatività, lettura, conteggio. Alle mamme dell'asilo nido va il ringraziamento da tutto il personale medico e infermieristico della Neonatologia/TIN di Ravenna e dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale.