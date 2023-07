Iniziati i lavori di ripristino alle scuole di Castel Bolognese: un intervento da 264mila euro

L’alluvione continua ad essere fronteggiata nella Romagna Faentina. Gravi infatti sono i danni causati dall’acqua, ed in particolare per quanto concerne gli istituti scolastici gli enti locali sono alle prese con una vera e propria corsa contro il tempo. Il 15 settembre infatti ricominceranno le attività scolastiche e per tale periodo sarà necessario aver completato il ripristino dei tutti gli ambienti. Ecco perchè in questi giorni sono iniziati i lavori in somma urgenza sulle Scuole Bassi a Castel Bolognese. Nell’istituto, gravemente danneggiato dall’alluvione nel seminterrato dove erano collocati la gran parte degli impianti, dovrà essere rifatto l’impianto elettrico e si dovrà provvedere necessariamente anche alla sistemazione di quello termico. Per questi lavori la spesa complessiva è pari a 264 mila euro. Inoltre restano da affidare i lavori per la riqualificazione del seminterrato, che ammontano a 175 mila euro. Nel frattempo procedono anche i lavori sulle scuole medie castellane, gli interventi qui ammontano a 220 mila euro.