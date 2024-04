Castel Bolognese, inizia la lotta alle zanzare: distribuzione gratuita dei prodotti larvicidi

Da venerdì 5 aprile in Piazza Bernardi a Castel Bolognese, dalle 10 alle 12, inizierà la distribuzione dei prodotti larvicidi contro le zanzare. L'Unione della Romagna Faentina sottolinea che "la distribuzione è gratuita ed è importante che ciascuno faccia la propria parte ed adotti i comportamenti adeguati per prevenire la diffusione delle zanzare. Un ringraziamento ai volontari per l'ambiente che effettueranno la distribuzione".