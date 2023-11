Castel Bolognese, lunedì sera un incontro per parlare di fisioterapia

Si chiude a Castel Bolognese il ciclo di incontri “I lunedì della salute”, in programma al Centro Sociale Auser di viale Umberto I, 48.Organizzati da Auser e dal Comune, e coordinati dal dott. Erminio Napolitano, sono quattro incontri aperti alla cittadinanza di informazione ed educazione sanitaria. Il quarto e ultimo incontro è in programma lunedì 20 novembre: il fisioterapista dott. Mattia Sintini parlerà de “L’importanza della fisioterapia e del movimento per mantenere un equilibrio che chiamiamo salute”.