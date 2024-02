Castel Bolognese, in arrivo nuovi contenitori per gli sfalci: apertura più grande e chiusi a chiave

Dal mese di marzo, nell’ottica del miglioramento del servizio, Hera in accordo con il Comune di Castel Bolognese, sostituirà tutti i cassonetti per sfalci e potature collocati nella zona residenziale del comune romagnolo. Se prima erano apribili con la Carta Smeraldo, da marzo i nuovi contenitori, che avranno un’apertura maggiore che agevola il conferimento agli scarti vegetali, saranno dotati di serratura apribile solo con chiave triangolare. Il tutto si inserisce all’interno del progetto “Adotta un cassonetto” nato ad aprile 2023, che per esigenze relative ad un miglior equilibrio delle tre tipologie di raccolta (stradale con cassonetti, a chiamata e Stazione Ecologica), ha visto l’installazione nella zona residenziale di cassonetti stradali per sfalci e potature. Un progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune, Hera e Guardie Ecologiche Volontarie, che ha registrato in questo primo periodo di sperimentazione una buona risposta dei cittadini e di conseguenza si sono ottenuti buoni risultati, soprattutto relativamente alla qualità del rifiuto.

L’introduzione di questo progetto ha permesso di bilanciare correttamente lo smaltimento di questo rifiuto sui 3 canali messi a disposizione dal gestore (raccolta gratuita su chiamata, raccolta stradale e conferimento presso la Stazione Ecologica). Rinnovato il parco cassonetti, al via la distribuzione della chiave. Il progetto, dunque, si rinnova con cassonetti ad apertura meccanica dotati di serratura ed apribili solo con chiave triangolare. A tal proposito, nei prossimi giorni, su tutti i cassonetti verranno apposti cartelli informativi che invitano gli utenti a ritirare la nuova chiave presso la Stazione Ecologica di via Canale 496. Hera rinnova la raccomandazione di conferire scarti vegetali di qualità privi di sacchetti in plastica e/o altri oggetti di natura diversa rispetto a quella organica.