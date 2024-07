Castel Bolognese, nuovo look per strade e marciapiedi: via ai lavori da 300mila euro

Questa settimana sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale e di riqualificazione dei marciapiedi per un importo di circa 300.000 euro, finanziati dal Comune di Castel Bolognese con risorse proprie. Si interverrà su Via Piancastelli, Via Gottarelli, Via Pallantieri, Piazzale Budini, Via Emilia (nel tratto a fianco della Caserma), Via Rondanini (tratto adiacente alla Piazza), Via Gramsci - verso Via Roma, sui marciapiedi di Via Ghinotta davanti al Parco Ravaioli, sui marciapiedi di Via Mazzini lato Faenza, su Via Kennedy con la realizzazione di due incroci rialzati e dei marciapiedi, su Via Garavini, Via Ginnasi, Via Contessa e Piazzale Via Emilia Levante (dal chiosco). A seguire verrà realizzata la segnaletica orizzontale. "Proseguiamo - dichiara l'Amministrazione comunale - nell'opera di manutenzione della rete viaria comunale prestando particolare attenzione alla rimozione delle barriere architettoniche e alla riqualificazione dei marciapiedi".