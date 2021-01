Castel Bolognese, positivi due operatori ed un ospite della casa di riposo "Camerini": scattano i tamponi

"Iniziamo questo nuovo anno con un numero di contagiati che rimane stabile su livelli molto, troppo alti. Esordisce così il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, specificando che nel territorio castellano negli ultimi 3 giorni si sono verificate 31 nuove positività, specificamente 4 il 31 dicembre, 12 venerdì e 15 sabato. "Sono persone tutte in isolamento domiciliare sia sintomatiche che asintomatiche legate sia a contatti familiari che a contatti sul luogo di lavoro anche in strutture socio sanitarie fuori comune", prosegue il sindaco.

Inoltre sono risultati positivi al covid-19 due operatori ed un ospite della casa di riposo Camerini: "Sono asintomatici ed isolati e si provvederà nei prossimi giorni ad effettuare i tamponi su tutti gli ospiti. Speriamo che le precauzioni adottate da Asp si rivelino, come si sono rivelate in passato, in grado di contenere la diffusione del virus all'interno della struttura, ma è chiaro che ci sia preoccupazione per questa situazione".