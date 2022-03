Castel Bolognese, riparte il progetto del 'Telefono Amico' per arginare la solitudine degli anziani

Riparte martedì 22 marzo il progetto “Buongiorno Telefono Amico” a Castel Bolognese. L’obiettivo dell'iniziativa è quello di arginare il problema della solitudine degli anziani, notevolmente accresciuta in tempo di Covid. Il progetto è promosso dall' Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con il Tavolo Sociale, e rivolto agli over 75 che vivono soli (401 a Castel Bolognese).

Le chiamate vengono effettuate una volta alla settimana – il martedì pomeriggio - da un volontario qualificato del Tavolo Sociale, dal numero 0546 655844. Oltre ad un saluto e ad una breve conversazione con la persona, i volontari si informeranno anche su eventuali bisogni di qualsiasi entità.