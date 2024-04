Castel Bolognese, un ricco calendario di eventi per festeggiare la Liberazione

Castel Bolognese festeggia il 79esimo anniversario della Liberazione con un ricco calendario di eventi dal 10 al 28 aprile. In programma proiezioni, mostre, cerimonie commemorative, conferenze-spettacolo e interviste, promossi dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato Unitario Antifascista. Il 12 aprile 1945 il comune di Castel Bolognese venne liberato dalle truppe polacche dopo mesi di pesanti bombardamenti alleati, di resistenza armata svolta dai partigiani e di sofferenze patite dalla popolazione civile. Quest’anno ricorre anche un’importante anniversario che proprio con la cultura della memoria della Liberazione ha la propria ragione d’essere. Ricorrono infatti i 40 anni dall’inaugurazione del Monumento Nazionale ai Caduti per la Bonifica dei Campi Minati, che Castel Bolognese intende celebrare con una conferenza a tema in programma il 22 aprile.