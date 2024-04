Castel Bolognese, una Carta d’intenti per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei tragitti casa-lavoro

Nei giorni scorsi l'Amministrazione Comunale di Castel Bolognese ha siglato ufficialmente la Carta di Intenti con le aziende del distretto industriale per portare avanti un'importante iniziativa finalizzata allo sviluppo di progetti per la mobilità sostenibile nei tragitti casa-lavoro e il welfare dei lavoratori e delle lavoratrici. La Carta di Intenti nasce dallo studio sullo stato attuale degli spostamenti all’interno del Comune di Castel Bolognese. Emergono dal questionario diffuso alle aziende, con una partecipazione significativa che ha visto il coinvolgimento del 64,5% del campione, diverse criticità che hanno richiesto un’attenta valutazione delle esigenze di oggi dei lavoratori. Tra le diverse aree di intervento si trovano sia la necessità di servizi educativi per i figli dei dipendenti, sia la richiesta di miglioramenti nei sistemi di trasporto pubblico, che soluzioni per affrontare la congestione dei parcheggi e dei percorsi di accesso alla zona industriale.

Considerato il contesto socioeconomico e ambientale attuale, il quale necessita di un miglioramento della qualità della vita della comunità, l'Amministrazione Comunale si impegna a svolgere un ruolo di coordinamento tra aziende e pubblica amministrazione per la realizzazione di nuovi servizi legati alla mobilità. Tra gli impegni assunti, vi è la promozione del progetto “Bike to work”, un progetto di incentivazione all’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro già attuato nel Comune di Faenza che ha riscosso nel biennio passato risultati sorprendenti con un numero di pedalatori superiore a 1.000 e un risparmio di CO2 nell’atmosfera di quasi 79 tonnellate. Tra le altre iniziative allo studio, anche una linea di trasporto pubblico Stazione FS – zona industriale con nuove fermate bus, il potenziamento della sicurezza delle piste ciclabili e la realizzazione dello studio di fattibilità per un asilo nido interaziendale.

La firma di questa Carta di Intenti rappresenta un passo significativo verso l'obiettivo comune di migliorare il benessere dei lavoratori, facilitando la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e promuovendo un ambiente lavorativo più sostenibile e inclusivo. Le parti coinvolte si impegnano inoltre a condividere strategie future per lo sviluppo del Distretto Industriale di Castel Bolognese.