Castel Bolognese, una serie di incontri per prevenire le truffe

L’Amministrazione Comunale e l’Arma dei Carabinieri organizzano un ciclo di incontri nelle parrocchie e nelle frazioni, al fine di condividere con la cittadinanza informazioni utili a prevenire le truffe e migliorare la sicurezza. Tutti gli incontri si terranno alle 20:30. Martedì 28 marzo - Sala parrocchiale della Pace per le frazioni del Ponte del Castello e della Pace; mercoledì 29 marzo - Sala parrocchiale di Biancanigo per la frazione di Biancanigo; lunedì 3 aprile - Circolo della Serra per le frazioni della Serra e di Campiano; martedì 4 aprile - Sala parrocchiale di Casalecchio per le frazioni di Casalecchio e Borello.