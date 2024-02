Castel Bolognese, via alle potature straordinarie nelle strade e nei parchi pubblici

Sono iniziati la scorsa settimana gli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico partendo da Via De Gasperi, Via Fratelli Morelli, Viale Pascoli e che vedranno coinvolte oltre ad altre vie cittadine anche i parchi pubblici. Gli interventi di manutenzione sono la conseguenza della mappatura e del monitoraggio delle alberature effettuato su incarico dell’Amministrazione allo studio ARES. Il verde cittadino è infatti mappato e per ogni viale, parco o via sono stati individuati gli interventi necessari alla corretta gestione dell’alberatura. Questi interventi ammontano a circa 70.000,00 € finanziati dal Comune e saranno eseguiti dalla Cooperativa Montana Val Lamone.

“In questi anni nella manutenzione e gestione del verde pubblico abbiamo investito molto consapevoli di come una corretta gestione del patrimonio verde sia necessaria alla luce dei cambiamenti climatici in atto” è la dichiarazione del sindaco Luca Della Godenza. “Sono onorata e orgogliosa del grande lavoro di squadra fatto in Commissione – afferma Loretta Frassineti, Presidente della commissione Verde in consiglio comunale – In questi anni abbiamo lavorato per una nuova gestione del verde cittadino partendo dalle criticità ed adottando iniziative importanti come la manutenzione straordinaria del Viale della Stazione che abbiamo anche candidato a bene monumentale a significarne il pregio storico ed ambientale”.