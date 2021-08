Castiglione di Cervia, ripartono i lavori in via Ragazzena: "Una risistemazione attesa da tempo"

L'intervento riguarda in particolare il rifacimento completo del manto stradale della via che congiunge il centro di Castiglione con l'Adriatica

Dalla prossima settimana riprendono i lavori in via Ragazzena che dovrebbero concludersi la prima settimana di settembre. Le opere riguardano essenzialmente il rifacimento completo del manto stradale (tappeto d'usura), previa fresatura di quello vecchio e la realizzazione della segnaletica orizzontale.

I lavori sono iniziati dalla Statale 16 in direzione del centro di Castiglione e il tratto già completato è di circa 2 km. su un totale della lunghezza della strada di 5 km. L'importo complessivo è di 216.000 euro e i lavori sono realizzati da Biguzzi di Forlimpopoli e da Giovane Strada di Forlì.

L’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani ha dichiarato: “E’ una risistemazione da tempo attesa, segnalata come priorità anche dal Consiglio di zona, e questi lavori contribuiscono alla messa in sicurezza dell’intero asse viario. Via Ragazzena una strada importante per il territorio, perché è la direttrice più breve che congiunge il centro di Castiglione di Cervia alla Statale adriatica. Il nostro obiettivo è di proseguire con interventi programmati sulle strade che necessitano di manutenzione”.