Castiglione, la squadra di calcio mette le sue strutture a disposizione per le vaccinazioni

Spogliatoi e infermeria per effettuare i vaccini. Il presidente Grandu: "Diamo la nostra disponibilità alle istituzioni, impegnate in questo contesto così complicato"

Tutto il gruppo dirigente della ASD calcio Del Duca Grama, che rappresenta un settore importante del calcio in un periodo di grande difficoltà come quella che stiamo attraversando, ha deciso di mettersi a disposizione in modo diverso in favore dei cittadini. Lo fa infatti mettendo a disposizione strutture, spogliatoi e infermeria del centro sportivo “Sbrighi“ a Castiglione di Ravenna, che gestisce, insieme a dei volontari per le esigenze delle vaccinazioni contro il Covid sul nostro territorio.

"Dunque noi ci siamo e diamo la nostra disponibilità alle istituzioni che sono impegnate in questo contesto così complicato e delicato per il nostro Paese - afferma il presidente della società Gianni Grandu -. Una visione diversa di come ci si può trasformare, per dare sempre disponibilità anche al di fuori del calcio, per il bene del persone delle nostre comunità. Aspettiamo comunque che la situazione si sblocchi quanto prima, e che lo sport che è anche salute, socialità e benessere per i nostri ragazzi possa ripartire quanto prima e in particolare i settori giovanili che sono quelli che oggi soffrono più di tutti di questa pandemia".

"Sono davvero contento e orgoglioso che il gruppo dirigente abbia avuto questa sensibilità e che si voglia mettere a disposizione in modo diverso al servizio della collettività, segnale di un profondo valore di solidarietà e di servizio verso il prossimo che aleggia da sempre in questi straordinari volontari integrati nelle comunità in cui viviamo - aggiunge il presidente Gianni Grandu -. Probabilmente non ci sarà bisogno, questo non lo sappiamo, intanto vogliamo dare questo segnale di disponibilità e speranza in momenti così difficili alle nostre istituzioni che si stanno prodigando e impegnando in tal senso".