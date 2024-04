Dalla catena di supermercati 2mila euro all'Anpi di Ravenna: "Un sostegno per i valori di libertà e democrazia"

A Ravenna, Coop Alleanza 3.0 sostiene l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e le sue attività all’insegna dei valori di libertà e democrazia. Nella mattinata odierna all’Extracoop i Consigli di Zona soci della Cooperativa Faenza-Russi, Bassa Romagna, e Ravenna-Cervia hanno consegnato simbolicamente il sostegno all’importante associazione nel corso di un appuntamento condiviso con tutta la comunità. All’appuntamento hanno partecipato il presidente dell’Anpi Provinciale, Renzo Savini, il presidente Consiglio di Zona soci Bassa Romagna, Michelangelo Vignoli, il vicepresidente Consiglio di Zona soci Ravenna-Cervia, Emiliano Galanti.

“I Consigli di Zona sono orgogliosi di mostrare a nome della Cooperativa il nostro sostegno all’A.N.P.I.” ha dichiarato il Presidente Consiglio di Zona soci Bassa Romagna, Michelangelo Vignoli “Alla base della cooperazione ci sono i valori della democrazia, della libertà e della giustizia sociale che ci rendono vicini a questa associazione ed è anche per questo che Coop Alleanza 3.0 celebra le feste civili della Liberazione e del Lavoro della Liberazione e del Lavoro con la chiusure valoriali dei negozi della Cooperativa il 25 aprile e il 1°maggio”.

“A.N.P.I Provinciale ringrazia sentitamente Coop Alleanza 3.0 per il contributo che ci ha concesso, indice di grande attenzione e sensibilità ai valori e agli ideali antifascisti della Resistenza e della lotta di Liberazione sanciti nella nostra Costituzione della Repubblica Italiana” ha dichiarato il Presidente dell’A.N.P.I. Provinciale, Renzo Savini “Il contributo servirà per sostenere i trasporti di persone e studenti ai Luoghi della Memoria della nostra Provincia di Ravenna, in particolare Isola degli Spinaroni e Ca di Malanca. Inoltre aiuterà alla realizzazione delle "Pastasciutte Antifasciste" che diverse nostre sezioni locali si preparano ad organizzare nel prossimo mese di luglio."