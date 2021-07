Causa un incidente: la 60enne aveva un tasso alcolemico 4 volte sopra al limite

Nell’ambito delle attività poste in essere per contrastare l’abuso di bevande alcoliche, i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno denunciato una donna di 60 anni per guida sotto l’influenza di alcol. La stessa è stata sorpresa alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti consentiti. I militari della stazione di Savio erano ricorsi all’accertamento poiché intervenuti a seguito di incidente stradale. Nei confronti della donna, che dovrà affrontare un processo penale, è scattato anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.

Durante gli stessi controlli del weekend, un ragazzo è stato poi denunciato per imbrattamento di cose altrui. Due invece sono i giovani segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Gli stessi, lavoratori stagionali, sorpresi la notte di sabato con della marijuana nascondevano anche all’interno della propria stanza d’albergo un modico quantitativo di droga.