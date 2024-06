Grandi sfide tra cavalieri al Palio del Niballo: alla fine trionfa il Rione Verde

Domenica lo Stadio Bruno Neri di Faenza ha ospitato la 67esima edizione del Palio del Niballo. La giornata è partita nel pomeriggio con la partenza da Piazza del Popolo del Corteo storico composto dai figuranti del Gruppo Municipale e dei cinque Rioni faentini. Giunti allo stadio è stato quindi il tempo dei cavalieri in gara: Marco Diafaldi per il Rione Verde, Luca Innocenzi per il Borgo Durbecco, Matteo Rivola per il Rione Rosso, Matteo Tabanelli per il Rione Nero, e Gertian Cela per il Rione Giallo.

Al termine delle emozionanti sfide il Palio è andato al Rione Verde, con una grande prestazioni di Marco Diafaldi, secondo classificato il Rione Nero che si aggiudica il premio della Porchetta e terzo il Rione Giallo che si aggiudica il premio del Gallo. Infine il Premio Baravelli per la tornata più veloce è stato assegnato a Matteo Tabanelli del Rione Nero.

Questi i premi consegnati al termine del Corteo Storico: Miglior Dama a Giulia Marini del Rione Nero, Miglior Composizione al Rione Rosso, e Miglior Araldo a Matteo Fiori del Rione Rosso. In chiusura, il sindaco magistrato dei Rioni ha omaggiato, a nome della città, la signor Rita Holzeu di Neuberg a/d. Mürz in Austria che il 7 gennaio 2024 ha ritrovato nei pressi della propria abitazione alcuni dei palloncini liberati durante la Nott de Bisò dello scorso 5 gennaio. La signora, come da tradizione, è stata invitata ad assistere alla Giostra con la sua famiglia e ha ricevuto in omaggio un Gotto, ciotola tipica della serata della Nott de Bisò.

