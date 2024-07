Cavalla cade nel canale sotto gli occhi del suo puledro: salvata dai pompieri

Curioso intervento nel pomeriggio di lunedì all'interno della pineta San Vitale di Ravenna, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un cavallo caduto nel canale 'Fossatone'. L'animale, una cavalla femmina con tanto di puledrino, è stato imbragato dai pompieri intervenuti sul posto con squadra, sommozzatori e anche l'elicottero, visto che in un primo momento sembrava fosse necessario sollevarlo con il mezzo aereo. Il quadrupede è stato portato in salvo sulla terraferma. Sul posto, oltre ai pompieri, anche le guardie pinetali e un veterinario per le cure del caso.