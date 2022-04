Il negozio vintage chiude i battenti: "La situazione attuale non ci consente di andare avanti"

La crisi da Covid e il caro vita fanno calare definitivamente le serrande di un altro negozio. Hanno annunciato la chiusura i titolari del 'Cavalluccio Rosso', negozio di abbigliamento e accessori vintage nel cuore di Massa Lombarda. Nei prossimi giorni il negozio sarà aperto per restituire la merce messa in vendita ai clienti.

"Ringraziamo Massa Lombarda e tutti i massesi per averci accolto nella vostra comunità - dicono i negozianti - I due anni di vita del Cavalluccio, anche se problematici, sono stati belli e intensi. Ci ha fatto piacere diventare punto di riferimeno per tante persone, purtroppo la situazione attuale non ci consente di andare avanti. Chissà, magari torneremo. Grazie a tutti".