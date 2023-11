Celebrata la tredicesima Giornata italiana della Statistica

Il Servizio Statistica della Provincia di Ravenna ed Istat-Ufficio territoriale Area Nord-Est hanno celebrato la tredicesima giornata della statistica, con il convegno 'Usiamo la demografia per capire il passato, il presente ed il futuro ’Ravenna', svoltosi il 7 novembre. All’evento hanno partecipato un centinaio di ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ravenna.

È stata l’occasione per rimarcare l’importanza della statistica e dei dati nel prendere decisioni, capire fenomeni e tendenze, nonché per rafforzare la consapevolezza e la fiducia nelle statistiche ufficiali.

“Le statistiche sono importanti per conoscere il nostro passato, il presente e prevedere il futuro. Sono alla base della programmazione economica degli enti, per fare scelte più consapevoli sugli investimenti. Sono indispensabili per prevedere e monitorare fenomeni - dichiara la consigliera provinciale con delega all’Istruzione Maria Luisa Martinez. Il risultato della statistica è quello di fornire una fotografia del territorio. Se si vuole operare bene, quella fotografia diventa fondamentale per conoscere ed agire nel migliore dei modi”.

