Celebrati i 30 anni della biblioteca sportiva “Gino Strocchi”

Si sono celebrati i festeggiamenti per i 30 anni di vita della Biblioteca Sportiva di Marina di Ravenna ed i 100 del compianto Gino Strocchi, a cui l’importante patrimonio librario è intitolato. In un sabato mattina di fine settembre, alla presenza del sindaco Michele De Pascale, che ha ribadito l’interesse dell’Amministrazione per il ritorno della Biblioteca nella città di Ravenna, si sono succeduti gli interventi di chi ha permesso la nascita ed il consolidamento di una realtà che continua, dopo 30 anni, a stimolare la lettura e la cultura sportiva.

Condotto da Mauro Masotti, presidente dell’organizzazione di volontariato Biblio.For.Sport. che gestisce la Biblioteca dal 2013, l’evento si è sviluppato con il racconto delle origini da parte di Michele Pizzola, già maestro dello sport del Comitato provinciale CONI, che ha ricordato l’incoraggiamento dell’allora Presidente Alfredo Cavezzali e del suo staff e la collaborazione della Provincia di Ravenna e del suo assessore allo Sport Gabriele Albonetti, intervenuto collocando storicamente la nascita della biblioteca sportiva in una progettazione e programmazione decennale che già in precedenza aveva organizzato convegni e stimolato dibattiti sul ruolo e le funzioni che svolgeva lo sport nella nostra società e nel territorio e che aveva coerentemente collocato la Biblioteca Sportiva del Coni all’interno di un sistema culturale preciso, di cui era prova l’inserimento nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) tramite il polo di Ravenna, col contributo indispensabile del bibliotecario Claudio Leombroni.

La storia della Biblioteca, che sarebbe potuta concludersi mestamente a fine 2012, quando la riforma Petrucci del CONI aveva praticamente azzerato la presenza dei Comitati nella province, è poi proseguita con la costituzione di un’organizzazione di volontariato che si è fatta carico della gestione e, tramite il lavoro dell’allora Presidente Piolanti e di alcuni amici, ha trovato una collocazione all’interno della Biblioteca Ottolenghi di Marina di Ravenna, ospite del Comune e dell’Istituzione Classense, dove è collocata tuttora.

Ideale punto di congiunzione tra la prima e la seconda parte del programma, è poi intervenuto Umberto Suprani, presente al momento della nascita della Biblioteca come membro di giunta CONI e poi come presidente del CONI regionale, che ha ricordato in maniera toccante Gino Strocchi, che gli è stato collega per decenni come giornalista e dirigente Coni e Panathlon, sottolineandone l’ampia cultura, la conoscenza e la passione per lo sport, la disponibilità ed i consigli amicali.

La figura di Gino Strocchi è poi stata focalizzata anche dagli interventi di Massimo Montanari, Roberto Romin, Antonio Rinaldi, che a pochi mesi dalla sua scomparsa, avvenuta nel marzo 1997 durante una trasferta a Genova al seguito del Ravenna Calcio, pubblicarono, insieme a Paolo Fioravanti, il libro “Io Gino Strocchi”, una raccolta di articoli scritti per le varie testate giornalistiche con cui collaborò.

L’intervento di Laura Ricci, direttrice della Biblioteca Sportiva, ha infine fatto il punto sull’attuale realtà, sulle migliaia di libri, riviste, documenti e DVD presenti ed a disposizione gratuita degli studenti, tecnici, dirigenti, sportivi e cittadini di Ravenna e di tutta Italia attraverso i prestiti della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino e del Servizio Bibliotecario Nazionale, con cui condivide i cataloghi, che si trovano anche su www.scoprirete.it.