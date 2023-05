Celebrati a Ravenna i 55 anni della Round Table 11: Filippo Bongiovanni eletto nuovo presidente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Questo week end si sono celebrati presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri i festeggiamenti per il Cinquantacinquennale della Round Table 11 Ravenna, un CLUB diffuso in tutto il mondo in cui i soci, esclusivamente giovani under 40, attraverso la condivisione di esperienze, l'impegno profuso in prima persona per il successo delle iniziative promosse e la conoscenza e l'amicizia che inevitabilmente discendono dalla comunanza di valori, costantemente fanno tesoro delle esperienze del passato allo scopo di migliorare le proprie vuoi per il presente vuoi per il futuro. La bella giornata di sabato 6 maggio è iniziata già alle ore 16.00 con l’Assemblea Annuale al termine della quale i soci hanno eletto e definito il nuovo Consiglio Direttivo dell’anno sociale 2023/2024: al Presidente uscente Fabio Amadei subentra il neo eletto Filippo Bongiovanni mentre il Consiglio in carica per l’anno sociale 2023/2024 sarà composto dal Vice Presidente Marco Merli, Tesoriere Enrico Carone e Corrispondente Gilles Zalambani. Il neo eletto Presidente ha poi nominato le seguenti cariche fiduciarie: Gestore materiali - Marco Sutera, Webmaster - Luigi Vecchione e Segretario - Alessio Clarizia. Sono stati nominati Consiglieri Samir Bassoni, Andrea Morelli, Luca Pezzi, Giulio Reale, Andrea Sangiorgi, Simone Rubboli, Luca Zaffagnini e Matteo Minardi; è stato infine nominato membro d’onore dell’anno Umberto Turicchia. Dalle ore 18.00, é poi iniziata la festa, l’evento principale della giornata, con la celebrazione dei 55 anni di storia della Round Table 11 che ha visto una nutritissima presenza di soci ed ex soci e Past President. Soprattutto questi, nessuno escluso, hanno con entusiasmo raccontato l'esperienza vissute in Tavola, storie di crescita, di amicizia, di impegno e passione partecipativa, esempio vivo per i soci attivi del significato del nostro motto "semel Tabler semper Tabler". Sono stati infine consegnati i collari celebrativi dell’evento agli ultimi cinque Presidenti: Lorenzo Zangheri, Francesco Bragagni, Samir Bassoni, Luca Pezzi ed Andrea Sangiorgi. La festa non poteva che concludersi con la tradizionale cena di Gala, partecipata da numerosissimi Tablers provenienti anche dalle Tavole di Forlì, Faenza, Bologna, Imola, Riccione, Rimini e Roma, durante la quale, grazie alla generosità degli intervenuti, con la spontanea organizzazione di un’asta di beneficenza, è stato possibile raccogliere una somma che verrà interamente devoluta per fronteggiare l’emergenza causata dall’alluvione che ha recentemente colpito il nostro territorio, ennesima testimonianza del cuore e della forza della RT in generale e della RT 11 Ravenna in particolare.

Fabio Amadei