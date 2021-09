Celebrato il 20esimo anniversario del Centro volontari Brisighella

L'associazione ad oggi conta 280 soci di cui 62 attivi, costantemente impegnati in attività di assistenza agli anziani e ai più bisognosi

Martedì 7 settembre, presso la sede in Viale stazione a Fognano di Brisighella, si è celebrato con l’alzabandiera il 20esimo anniversario della fondazione del “Centro Volontari Brisighella”. Dopo l’alzabandiera, accompagnato dalle note dell’inno di Mameli, il Presidente del C.V.B. Cesare Sangiorgi ha ringraziato per la presenza il Sindaco Massimiliano Pederzoli, gli Assessori Gessica Spada e Dario Laghi, nonché tutte le altre Autorità e i soci intervenuti. Sangiorgi ha poi raccontato la storia dell’Associazione, che ad oggi conta 280 soci di cui 62 attivi, costantemente impegnati in attività di assistenza agli anziani e ai più bisognosi.

Inoltre, il C.V.B. assiste la Polizia locale in occasione di manifestazioni, mercati ed eventi organizzati nel territorio comunale, e interviene in caso di calamità ed eventi disastrosi fuori Comune. Il Sindaco Pederzoli è poi intervenuto ricordando l’importante ed impagabile aiuto che il C.V.B. offre alla cittadinanza e ha donato una pergamena che attesta il ringraziamento dell’Amministrazione all’Associazione. Anche Paolo Viozzi, medico di base, ha evidenziato l’importanza del lavoro dei volontari al fianco dei medici di base.