Cenare al ristorante pagando la metà: i locali ravennati che aderiscono al festival

Pranzare o cenare al ristorante pagando la metà? Per più di un mese è possibile in alcuni locali del ravennate. Torna infatti dal 21 aprile al 5 giugno il 'The Fork Festival', iniziativa della piattaforma di prenotazione di ristoranti The Fork, grazie alla quale chi prenota un tavolo al ristorante tramite sito o applicazione riceverà il 50% di sconto al momento del pagamento in cassa. Uno stimolo anche al rilancio della ristorazione, incoraggiando i clienti a cenare fuori risparmiando però sul portafoglio.

A Ravenna sono tre i ristoranti aderenti all'iniziativa (ma altri comunque propongono alte percentuali di sconto prenotando tramite The Fork): il thailandese Sanuk di via Monfalcone, l'Essenziale Bistrot in via Trieste e il Marina club di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna. A Faenza invece si può mangiare pagando la metà al ristorante La mia infanzia a tavola di via Marescalchi.