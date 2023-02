Il censimento del Fai: la Salina Camillone è il secondo 'luogo del cuore' della Regione e nella top 30 italiana

Giovedì il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo hanno presentato i risultati dell’11esima edizione del censimento nazionale de “I Luoghi del Cuore”, chiusa lo scorso 15 dicembre. Un risultato che premia il Ravennate grazie all'ottimo risultato conseguito dall'Antica Salina Camillone di Cervia che si classifica al secondo posto regionale tra i Luoghi del Cuore.

La classifica dei 10 luoghi più votati dell'Emilia Romagna vede infatti trionfare ampiamente Via Vandelli, strada storica che attraversa Emilia-Romagna e Toscana, e che si piazza addirittua al quarto posto nazionaledei Luoghi del Cuore del Fai. Ma al secondo posto in Regione, troviamo proprio l'antica salina cervese dove si produce il sale con il metodo antico e con gli attrezzi in legno. La Salina Camillone raggiunge così il 24esimo posto a livello nazionale, un traguardo di tutto rispetto raggiunto grazie a 9.333 voti. Bisogna poi scendere molto nella classifica nazionale del Fai per trovare un altro Luogo del Cuore della provincia ravennate: si tratta dell'ex macello di Ravenna che figura al 471esimo posto con appena 124 voti raccolti.

Parte integrante del Museo del Sale di Cervia (MUSA), l’antica Salina Camillone è l’ultima su 149 a essere rimasta attiva dopo la trasformazione funzionale del 1959, anno in cui le “salinette”, lavorate fino ad allora artigianalmente, vennero accorpate in grandi vasche di evaporazione e raccolta del sale. Qui i salinari volontari producono il sale ancora con il metodo antico, con gli attrezzi in legno e le antiche procedure. Il sale della Salina Camillone è presidio Slow Food dal 2004. La raccolta voti per questo luogo in occasione del censimento “I Luoghi del Cuore” 2022 è stata condotta dal comitato “Per la tutela della cultura salinara”, il cui obiettivo è quello di tutelare e valorizzare la civiltà salinara.