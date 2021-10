Manifestazione contro il Green pass al Porto: il corteo blocca il traffico, caos sulla Classicana

Caos al Porto di Ravenna all'alba di lunedì mattina. E' partita intorno alle 7 l'azione di protesta dei lavoratori del Porto - ma non solo - contro il Green Pass obbligatorio. Inizialmente oltre un centinaio di manifestanti si sono riuniti nella zona del porto industriale, nel piazzale tra l'Eurodocks e la Docks cereali. Presenti tanti lavoratori del porto, ma anche di altri settori quali scuola, sanità e trasporti.

Nel corso della mattinata i partecipanti sono aumentati fino a circa 500 manifestanti che, intorno alle 10, hanno dato inizio a un corteo di protesta che poi ha via via bloccato il traffico di tutti i mezzi in uscita dal porto. Il corteo verso il Porto San Vitale ha paralizzato il traffico sulla Classicana, con pesanti ripercussioni. Sul posto sono presenti Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale, attualmente non si sono registrati problemi di ordine pubblico.

Una manifestazione che si è svolta "in risposta all'azione di Trieste, contro il vergognoso e anticostituzionale certificato verde - affermano gli organizzatori della protesta - Anche il porto di Ravenna vuole essere fulcro di attività di resistenza alla deriva antidemocratica in cui si trova il paese. Intendiamo con questa azione dare il nostro contributo territoriale ad un'azione nazionale che vede nei porti i punti di aggregazione, ma che raccoglie il malessere di tutte le categorie di lavoratori, dai sanitari agli insegnanti passando per ogni attività privata, stanchi di ricatti e imposizioni".

Le reazioni della politica

Nel frattempo arrivano anche le prime reazioni della politica: “Giorni fa il consigliere Rolando della Lega ha invocato i lavoratori di Ravenna a prendere esempio dai portuali di Trieste. Oggi festeggia il blocco del porto - commenta Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd ravennate - Noi chiediamo con forza alla Lega Romagna di prendere posizione sia rispetto al green pass sia rispetto al blocco del porto. Sono un partito di governo e hanno votato le nostre stesse misure in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. Vogliamo capire che posizioni ha la Lega romagnola su questi temi perché non si tratta di semplice bagarre politica ma di esprimersi sulle infrastrutture chiave per lo sviluppo della città. È favorevole al blocco del porto quando il blocco nel nostro scalo non è perpetrato dai lavoratori portuali ma è tentato in maniera strumentale da persone che con il porto non c’entrano nulla? Sarebbe davvero irresponsabile ma è quello che afferma il consigliere Rolando, consigliere comunale della Lega Ravenna! Il Sindaco nei giorni scorsi ha chiesto pubblicamente un chiarimento a Morrone ma non è arrivata nessuna risposta. Il rischio di blocco delle attività va assolutamente scongiurato, è una protesta che rischia di avere effetti gravissimi sul lavoro e sull’economia del territorio. Va garantito il diritto di manifestare da parte dei cittadini così come quello dei lavoratori di poter lavorare, ma questo non è il momento della tensione ma della responsabilità, soprattutto da parte di chi ricopre cariche nel Governo e vota provvedimenti a Roma per poi strumentalizzarli a Ravenna. È ora di chiarire definitivamente".

"Si può ovviamente avere una posizione contraria al Green Pass, perché ogni opinione è legittima in un paese libero - aggiunge Alberto Ancarani di Forza Italia - Ma il tentativo di impedire di lavorare a chi abbia un’opinione diversa è inaccettabile in uno stato di diritto. Il fatto che rappresentanti eletti nelle istituzioni, peraltro esponenti di partiti di governo, ne godano o si riconoscano in tali modalità è di una gravità inaudita".