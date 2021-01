Centinaia di patenti ritirate e chili di droga sequestrati nel 2020 dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima

I Carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima, costituita dal Nucleo Operativo e Radiomobile e 7 Stazioni (Cervia, Milano Marittima, Savio, Castiglione di Ravenna, Campiano, San Pietro In Vincoli e Filetto), nell’anno appena conclusosi è stata impegnata nel contrasto di reati predatori, quali furti e rapine, che sono stati vincolo di un particolare impegno perché, sia per le modalità di commissione implicitamente “invasive”, sia per la rilevanza statistica continuano a essere quelli che più incidono negativamente sulla “sicurezza percepita” dalle persone.

Soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, senza risparmiare energie e concedendo massima disponibilità, i militari hanno mostrato vicinanza alla popolazione e supportato migliaia di richieste d’informazioni, la maggior parte delle quali attinenti alle limitazioni e spostamenti dovuti al lockdown.

Nonostante l’impegno richiesto per contrastare l'esigenza epidemica, nel 2020 i Carabinieri cervesi hanno arrestato 55 persone (per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti), sequestrato più di 16 chili di droga - di cui 12,4 kg di cocaina e 3,4 kg di marijuana - ritirato centinaia di patenti di guida, sequestrato decine di autovetture, controllato 26.554 persone e 21.314 mezzi e contestato centinaia di sanzioni connesse al contenimento del contagio da Covid-19.

Tra le operazioni più significative di contrasto al traffico degli stupefacenti spicca quella conclusa dal Nor nella scorsa estate in territorio cesenaticense, a conclusione della quale sono stati sequestrati più di 11,5 kg di cocaina pronta per essere smerciata nel territorio della Romagna, e arrestato 2 uomini (un italiano e un albanese).