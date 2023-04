"Centinaia di ricci a rischio nel cantiere": scatta la mobilitazione per salvarli

È di questi giorni la vicenda di una colonia di ricci, che proprio ora si stanno svegliando dal letargo dopo i mesi invernali passati a dormire, presenti nei terreni del comparto Ghilana di Faenza, dove sono iniziati i lavori per la bonifica dell’amianto in una delle porzioni immobiliari oggetto di un intervento edilizio in più fasi. Dietro la villa della Ghilana vivrebbero decine di esemplari di riccio europeo, specie protetta a livello nazionale e a livello internazionale e che va in letargo da ottobre ad aprile.

I piccoli animaletti, con il cantiere in corso, sarebbero a rischio, secondo l'allarme lanciato dal Centro recupero ricci 'La Ninna': "Se non faremo nulla una colonia di oltre 100 ricci in un polmone verde della città, rifugio per tanti animaletti selvatici, verrà spazzata via per fare un complesso di villette a schiera. Le nostre volontarie hanno creato delle mangiatoie vicino alla Ghilana. Di questi ricci ce ne sono ancora a centinaia e hanno le loro tane sono sotto gli antichi edifici della Ghilana e nell'orto. Dobbiamo assolutamente fermare questa follia distruttiva. Il consigliere Grillini di Italia Viva ha presentato una interpellanza chiedendo di salvare i ricci dalla demolizione imminente e spostarli lontano dal cantiere edilizio. Apprezziamo la sensibilità dell'unico consigliere che finora si è espresso a riguardo, ma sottolineiamo che i ricci sono animali selvatici edifficilmente si possono obbligare a cambiare tana, cercheranno sempre di tornare nel loro luogo".

Sul caso è intervenuta anche la consigliera regionale del gruppo Misto Giulia Gibertoni, chiedendo di tutelare gli animali: "Il Comune di Faenza, che è l’amministrazione competente per il procedimento urbanistico/edilizio, sollecitato ad occuparsi della salvaguardia di questa colonia di ricci, nella persona dell’assessore comunale M5S Bosi con la delega ai diritti degli animali, si sarebbe limitato a rispondere che “occuparsi della fauna selvatica è di competenza della Regione e il Comune non ha l’autorizzazione per intervenire nel merito. Ovviamente non ci disinteresseremo della questione e vigileremo affinché tutto si svolga nella maniera più corretta. Ma a interfacciarsi devono essere la Regione e il privato. Se la presenza dei ricci sarà confermata, chiederemo di fare tutto il possibile per salvarli”, senza specificare neppure se sia mai attivato per segnalare la questione o abbia fatto qualcosa".

Da qui l'atto ispettivo di Gibertoni per sapere dalla giunta "se non ritenga opportuno intervenire urgentemente, anche segnalando formalmente il caso alla Polizia Provinciale competente per territorio, a tutela della colonia di ricci della Ghilana affinché tutti gli esemplari della specie di riccio europeo siano tutelati e se non ritenga necessario, anche per tutelare in futuro questi animali selvatici, protetti dalla legge, proporre un confronto con tutti gli enti coinvolti, nonché con i soggetti privati interessati, affinché ne sia garantita anche successivamente la salvaguardia".