Centinaia di libri per la biblioteca Manfrediana: un generoso dono da Cremona

Una cinquantina di colli contenenti diverse centinaia di volumi di narrativa sono stati donati dai comuni Persico Dosimo, Paderno Ponchielli, Gadesco Pieve Delmona e dalla RSA di Castelverde, alla biblioteca Manfrediana duramente colpita al piano terra dall’alluvione del 16 maggio dove erano catalogati migliaia di libri di narrativa italiana e straniera andati tutti persi. Nel pomeriggio di ieri il sindaco Giuseppe Bignardi di Persico Dosimo e la vicesindaca di Paderno Ponchielli, Simona Ravasi, una volta consegnati i volumi alla Manfrediana, hanno fatto tappa a Palazzo Manfredi dove hanno avuto un breve incontro con il sindaco Massimo Isola. “Sono tante le donazioni che riceviamo per la biblioteca Manfrediana -ha sottolineato il primo cittadino faentino- segno del forte interesse per il polo culturale così importante della nostra città. Ringrazio di cuore i comuni della provincia di Cremona per il loro contributo e attenzione verso la nostra istituzione culturale”.