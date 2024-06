In maglia gialla al passaggio del Tour per dar voce agli "Alluvionati arrabbiati"

La proposta di una pedalata un'ora prima del passaggio del Tour de France lungo il percorso della tappa si trasformerà più probabilmente in un raduno in piazzale Sercognani a Faenza, con cartelli, striscioni e magliette gialle, proprio come quella del leader della Grand Boucle. Ma quelle dei comitati avranno una scritta ben evidente a testimoniare un dissenso: "Alluvionati arrabbiati". Il 30 giugno, quando in città è atteso il passaggio della gara ciclistica più importante del mondo, un centinaio di rappresentanti dei comitati di Borgo e Ponte Romano saranno protagonisti di una pacifica protesta che punta a tenere alta l'attenzione sulla situazione post alluvione, della quale lamentano l'immobilismo sulla messa in sicurezza del territorio e le difficoltà nell'avere i giusti ristori.

A presentare l'iniziativa è stato, tra gli altri, Marcello Arfelli, referente del comitato Borgo, tra i più attivi nell'organizzare manifestazioni. "Forse - sostiene con un pizzico di ironia - perché noi siamo stati alluvionati due volte e per questo siamo un po' più combattivi. Ma contro il Tour non abbiamo nulla, anzi è proprio grazie a questa gara che possiamo dare visibilità al territorio e alle nostre istanze. Senza entrare in alcun modo in rotta di collisione con l'organizzazione".

I punti della protesta: la sicurezza del territorio e i ristori

Istanze che prendono le mosse, ha ribadito Arfelli, da "una messa in sicurezza del territorio che non è nemmeno iniziata. Partiamo dalle casse d'espansione, che non sono state pensate nemmeno a livello progettuale, per quanto da più parti si sia stabilito che possano rappresentare una salvezza. Il primo stralcio del Piano straordinario portato avanti dalla struttura commissariale non ne cita nemmeno una. Vedremo cosa accadrà con la versione definitiva che dovrebbe essere presentata entro fine mese".

Altro tasto dolente sono i ristori: "Nessuno di noi, almeno a Borgo, avrebbe mai pensato di chiedere il 100% dei danni, perché significava dare la colpa allo Stato di quanto accaduto. Però sarebbe stato più onesto, da parte della politica, dire che si sarebbe fatto il massimo per ristorare nella migliore percentuale possibile, invece di fare promesse di rimborsi totali. Seimila euro per dei mobili sono una cifra bassissima e mi auguro che non venga confermata l'ipotesi che chi ha avuto accesso ai 5mila euro del Cis, il Contributo di immediato sostegno, potrà averne solo altri mille". Ancora più netto il giudizio sulla piattaforma Sfinge definita "un fallimento totale visto che a Faenza, su una platea di possibili 3mila e 500 richiedenti, hanno presentato domanda solo in cento".

L'uscita del Borgo dall'Unione dei Comitati Faentini

La protesta al Tour non è la prima e non sarà l'ultima iniziativa degli "Alluvionati arrabbiati". "Insieme agli amici di Ponte Romano - prosegue Arfelli - stiamo preparando un portale che sarà presto online con il quale chiunque potrà segnalare, geolocalizzandole, le criticità dei nostri fiumi. È già attivo un gruppo, le Sentinelle del Lamone, che sta facendo questa operazione che, una volta in rete, sarà utile per realizzare una mappa da condividere con i vari livelli istituzionali". A marzo invece, sempre su iniziativa del comitato Borgo, è stato sollecitato il Comune di Faenza a bloccare la realizzazione del nuovo Piano urbanistico generale e ripensarlo con la cittadinanza, alla luce di quanto accaduto con l'alluvione. "Ci siamo esposti e siamo stati ascoltati - ricorda Arfelli - e anche se gli altri comitati non ci hanno sempre seguiti, portiamo comunque avanti iniziative che guardano all'interesse di tutti. Infatti abbiamo avviato uno dei pochi esempi in Italia di patto civico per il Pug".

Arfelli rivendica la linea più "interventista" di comitati come Borgo e Ponte Romano, ritenuta più incisiva. "Da qualche settimana siamo usciti dall'Unione dei Comitati Faentini - rivela - perché molte delle nostre proposte non venivano accolte. E allora abbiamo scelto un'altra strada, per avere libertà di manovra, sempre nel rispetto reciproco e nell'interesse di tutti. In fondo - conclude - siamo tutti 'Alluvionati arrabbiati'".