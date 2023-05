Il cuore grande dei romagnoli: 100 volontari pronti ad aiutare le famiglie colpite dall'alluvione

Sono state oltre cento in poche ore le persone che hanno manifestato la propria disponibilità a coadiuvare il gruppo comunale di Protezione civile di Bagnacavallo nelle attività di soccorso a famiglie e imprese in difficoltà per l’emergenza maltempo. Dopo essersi iscritti all’Albo del volontariato civico individuale, i volontari – tra i quali molti ragazzi e ragazze – sono stati accolti dall’assessore Francesco Ravagli e dislocati dal gruppo di Protezione civile in base alle necessità. La sindaca Eleonora Proni e la Giunta comunale esprimono un sentito ringraziamento a tutte le persone, provenienti anche da fuori Bagnacavallo, che hanno deciso di dare una mano in questo momento di difficoltà.

Intanto nel pomeriggio il presidente della Provincia Michele de Pascale, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al prefetto Castrese De Rosa e alla sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni, ha partecipato ad un incontro operativo presso la sede della Cooperativa Terremerse a Bagnacavallo per fare il punto della situazione con le aziende del territorio colpite dall’alluvione, i sindacati e le associazioni economiche.

“L’intera comunità provinciale è al fianco dei comuni colpiti – ha dichiarato il presidente de Pascale nel corso del suo intervento – siamo vicini a Bagnacavallo per recuperare gli enormi danni subiti, che ora devono essere quantificati per presentare al Governo la richiesta di rimborso, e abbiamo mobilitato tutte le autobotti reperibili dal gruppo Hera per il blocco dell'acquedotto di Conselice, su cui ora stiamo concentrando tutte le pompe reperibili. Non vogliamo semplicemente ricostruire ciò che è andato distrutto ma vogliamo ricostruire meglio di ciò che è andato distrutto. Questo evento ci dimostra che sono in atto degli stravolgimenti che impongono un nuovo paradigma e nuova stagione di investimenti importanti che mettano al centro la sicurezza delle persone".

SPECIALE EMERGENZA METEO

