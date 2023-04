Centri ricreativi estivi comunali: anticipata l’apertura delle iscrizioni

Al fine di agevolare e sostenere le esigenze delle famiglie, il servizio Nidi e Scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna ha anticipato, rispetto all’anno scorso, l’apertura delle iscrizioni ai Centri ricreativi estivi comunali Cren e Crem. Le iscrizioni saranno aperte da venerdì 21 aprile a venerdì 5 maggio. Le domande dovranno essere presentate in modalità on-line con identità digitale collegandosi all’indirizzo https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/scuola/servizi-on-line/

Possono presentare domanda i genitori dei bambini/e che stanno già frequentando nidi comunali e convenzionati e/o scuole dell’infanzia comunali e statali, purché impegnati in attività lavorativa nel periodo richiesto per il Centro estivo. Per i bambini che stanno già frequentando nidi e/o scuole private/paritarie Fism, è possibile presentare la domanda di iscrizione solo se tali nidi/scuole non sono attivi nel periodo richiesto per il Centro estivo comunale.

Il servizio ha anticipato anche la pubblicazione della graduatoria dei bambini ammessi, con relativa fascia e punteggio e turni/sedi di assegnazione, che sarà disponibile sul sito internet del Comune di Ravenna dal 31 maggio al 9 giugno. Per procedere ad uno scorrimento più rapido delle graduatorie e dare risposte più tempestive, sono stati rivisti i tempi di rinuncia ai turni assegnati, nel caso in cui la famiglia non necessiti più del servizio: da 3 giorni lavorativi a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del turno.

Nell’ordinamento della graduatoria, rispetto all’anno precedente, è stato introdotto il parametro Isee che andrà dichiarato in domanda, in analogia a quanto avviene per le iscrizioni ai nidi comunali. Il numero dei turni previsti per l’estate 2023 è il medesimo dell’estate 2022, ossia 820 turni per il Cren e 850 per il Crem. Si conferma il numero di sette sedi Crem, mentre le sedi Cren sono state potenziate da sette a otto.

Si invitano le famiglie a presentare la domanda di iscrizione nei termini previsti dal bando; iscrizioni tardive potranno essere prese in considerazione solo in presenza di posti/turni disponibili e in caso di esaurimento delle richieste pervenute a termine. Per informazioni o chiarimenti sulla compilazione della domanda e sull’utilizzo della procedura on-line, dal 21 aprile al 5 maggio sarà attivo un servizio di help–desk che risponde ai numeri 0544/482394 – 485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e all’indirizzo e-mail ufficioiscrizioni@comune.ra.it.

In Bassa Romagna

Anche in Bassa Romagna sono aperte le iscrizioni ai centri ricreativi estivi delle scuole dell’infanzia gestiti dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'estate 2023. La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online, con Spid o carta d'identità elettronica, entro l'11 maggio; le famiglie riceveranno in via telematica (mail o sms) la conferma dell’accoglimento della domanda.

I Crem si svolgeranno dal nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17, con possibilità di iscrizione a uno o più turni quindicinali (dal 3 al 14 luglio o dal 17 al 28 luglio). L'iscrizione è aperta ai bambini e alle bambine di età compresa fra i 3 e i 6 anni, già frequentanti le seguenti scuole dell’infanzia comunali e statali dell’Unione nell’anno educativo 2022-2023: Bruco - Samaritani (Alfonsine), Arcobaleno (Bagnacavallo), Le Capanne (Villanova di Bagnacavallo), Il Cantastorie (Cotignola), Arcobaleno (Fusignano), V. Capucci (Lugo), La filastrocca (Lugo), Fondo Stiliano (Lugo), Anna Maria Forbicini (San Potito di Lugo), Pueris Sacrum (Massa Lombarda).Il bando con tutte le informazioni specifiche sui servizi è disponibile sul sito dell'Unione www.labassaromagna.it, nella sezione Istruzione.