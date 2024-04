Inglese, scienze e sport: tornano i centri estivi per bambini alla Rocca Brancaleone

Si conferma anche quest’anno l'offerta di centri estivi all'interno della Rocca Brancaleone di Ravenna: tre proposte diversamente connotate per fornire ai bambini un’estate divertente e formativa. I Cre di Inglese, Scienze e Sport sono tenuti da esperti educatori di tre associazioni ravennati che propongono attività quali Pingu’s English, Kid Lights e CSI-Centro Sportivo Italiano di Ravenna. La Rocca Brancaleone è inoltre il luogo ideale per i centri all’aperto: immersa nel verde, è un luogo sicuro, bello e ricco di stimoli didattici.

Tutti e 3 i Cre aderiscono al progetto Oasi31 e al progetto Conciliazione vita-lavoro, iniziative rivolte al sostegno delle famiglie, oltre a essere centri estivi inclusivi, organizzati per l'accoglienza di bambini con disabilità/bisogni speciali. Saranno inoltre organizzati alcuni momenti comuni tra i Cre in un’ottica di condivisione dei principi formativi e ampliamento delle iniziative per i bambini. Per i partecipanti di tutti e tre i Cre, le famiglie potranno usufruire delle merende e dei pranzi realizzati dal ristorante Fulèr presente alla Rocca. Per ulteriori chiarimenti chiamare al numero 3534546670 o inviare una mail a cre@csiravenna.it.