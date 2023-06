Centri estivi, dalla Rocca Brancaleone alla spiaggia: tutte le proposte del Csi

Appuntamento alle 8 di lunedì 12 giugno. Si apriranno in quel momento le porte della Rocca Brancaleone per accogliere i primi partecipanti al Cre Leone, il primo dei tre Centri ricreativi estivi promossi per l’estate 2023 dal comitato territoriale del Csi Ravenna e dalla sua società affiliata Gym Academy. Riservato ai nati dal 2009 al 2018, il Cre Leone si svilupperà tutte le settimane, tranne quella di Ferragosto, fino all’8 settembre, dalle 8 alle 18, con pranzo e merende incluse, forniti dal ristorante Fulèr della Rocca, ma con la possibilità di usufruire dei servizi del centro solo per mezza giornata.

Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione con Pingu’s English Summer Camp, con l'obiettivo di unire la pratica dello sport e l'apprendimento della lingua inglese. Il tempo instabile ed estremamente variabile di questi giorni non ha ostacolato l’organizzazione, che ha previsto, in caso di maltempo, la possibilità di far svolgere il Cre Leone al coperto, sfruttando gli spazi della Scuola Primaria “Torre”, di via Pavirani 15.

Nella programmazione estiva del Csi Ravenna figurano altri due Cre. Il 26 giugno prenderà il via il Cre on the Beach, il ‘primogenito’ dei Cre targati Csi, nella nuova location del bagno Maris 50 di Marina di Ravenna. Questo Cre sarà attivo tutte le settimane fino al 28 luglio, per bambini e ragazzi dal 2009 al 2017. Anche in questo caso l’orario va dalle 8 alle 18, con possibilità di fare solo mezza giornata. Verranno forniti gelato artigianale in collaborazione con la Gelateria Mordenti, e pranzi e merenda a Km 0 con prodotti dell'orto biologico Radisa. Il 3 luglio, infine, sarà la volta del Cre Arcobaleno nei locali della scuola materna parrocchiale San Francesco di Sales a Ponte Nuovo. Fino al 28 luglio, è riservato ai piccoli e alle piccole degli anni 2017, 2018 e 2019 che saranno impegnati in attività ludico-motorie dalle 8 alle 16.30.

Tutti i Cre del Csi e di Gym Academy aderiscono al “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in virtù del quale è previsto il riconoscimento di un contributo economico a copertura del costo di frequenza dei Centri estivi per quelle famiglie in possesso di specifici requisiti previsti dal bando regionale. La domanda per ottenere il contributo va fatta entro il 23 giugno. Le iscrizioni sono già aperte per tutti e tre i Cre sul sito web https://crecsiravenna.it, ove sono disponibili tutte le informazioni relative. Per informazioni ulteriori email cre@csiravenna.it o tel. 353 4546670.