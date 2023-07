Urla, schiaffi e minacce nel centro anziani: 49enne indagata per maltrattamenti

Si trova ai domiciliari con l'accusa di avere maltrattato alcuni anziani della comunità alloggio e centro diurno 'Vecchia Quercia' di Massa Lombarda. Una donna di 49 anni, incaricata della struttura, è accusata in particolare di una serie di vessazioni ai danni di un ospite 80enne non vedente e con problemi cognitivi. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola mercoledì.

La donna, finora incensurata, al momento si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Alfonsine, così come disposto da un'ordinanza di custodia cautelare del Gip Janos Barlotti. Nell'interrogatorio di garanzia di venerdì, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato Giorgio Guerra avrebbe invece chiesto l'applicazione di una misura meno restrittiva.

L'indagine sarebbe scattata in seguito a una denuncia dei familiari dell'80enne, messi in guardia da un paio di operatrici della struttura: una avrebbe pure realizzato registrazioni tramite WhatsApp. Secondo le indagini del Commissariato di Lugo e della squadra Mobile di Ravenna coordinate dal Pm Marilù Gattelli, la 49enne, oltre a schiaffi e urla, in una occasione, mentre dormiva, avrebbe infilato a forza il cucchiaio con la medicina nella gola dell'80enne fino a indurlo ai conati. In un'altra occasione gli avrebbe pure dato una manata sul volto facendolo sanguinare al naso (prognosi di otto giorni) e minacciandolo che lo avrebbe messo in mezzo alla strada, così la prima auto che passava lo avrebbe investito. Urla e strattoni avrebbero coinvolto anche altri anziani.

Il Gip, pur delineando il rischio di reiterazione di condotte analoghe, ha escluso fin qui il reato di tortura. In quanto ai motivi del comportamento della donna, è stato inquadrato dal giudice principalmente lo stress: durante la alluvione era rimasta bloccata nella struttura da sola per tre giorni assieme agli anziani.