L'ex ospedale di Castel Bolognese diventa Centro Assistenza Urgenza: come funzionerà

All'ex ospedale di Castel Bolognese aprirà il Centro Assistenza Urgenza (Cau). Dopo i lavori di adeguamento antincendio della Casa della Comunità della vallata del Senio presso l’ex ospedale per un valore di 340.000 euro e l’ulteriore stanziamento di 100.000 euro di fondi Pnrr per rendere più efficiente la struttura, un’altra buona notizia per i servizi a Castel Bolognese e per tutta la vallata.

Una svolta positiva arriva infatti dalla Regione, che ha approvato la riforma del nuovo sistema territoriale che vedrà aprire da metà del prossimo anno un centro H12, ovvero aperto 12 ore al giorno, per decongestionare il pronto soccorso di Faenza. Sarà quindi possibile, per chi ha un codice bianco o verde, recarsi all’ex ospedale civico e non andare al pronto soccorso di Faenza. Un’opportunità importante di sanità pubblica e di prossimità che vedrà assunzioni di personale medico e infermieristico, che decongestioneranno il pronto soccorso di Faenza e daranno nuovi servizi al comune.

“Questa notizia era stata anticipata lo scorso marzo dall’Assessore Regionale alla sanità Donini a Castel Bolognese presentando i nuovi servizi delle case della comunità della Valle del Senio - dichiara l’amministrazione di Castel Bolognese - Siamo molto orgogliosi di questo investimento che da un lato rafforza il sistema sanitario pubblico investendo sul personale medico ed infermieristico, dall’altro continua ad aumentare i servizi nella nostra comunità in linea con i valori e le politiche che perseguiamo".