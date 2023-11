Centro di ricerca ambiente, energia e mare di Marina di Ravenna: aperto fino al 30 novembre il bando

È aperto fino alle 13 del 30 novembre il bando rivolto alle start-up interessate a candidarsi all’accesso ai servizi offerti dall’incubatore del Comune presso il Centro di ricerca ambiente, energia e mare ubicato a Marina di Ravenna, in viale Ciro Menotti 48. Il bando è finalizzato a selezionare tre progetti d’impresa tecnologiche e innovative, costituende, neo costituite o mature che avranno accesso gratuito al programma di incubazione della durata complessiva di 18 mesi. Inoltre, venerdì 24 novembre alle 11, si svolgerà un webinar in cui verrà presentato nel dettaglio il bando. Per partecipare è possibile collegarsi al link: https://meet.google.com/hag-jmwo-oii.

L’incubatore sarà focalizzato a supportare lo sviluppo di imprese tecnologiche e innovative in particolare nei settori della sostenibilità ambientale e decarbonizzazione; sostenibilità energetica e green energy; circular economy; green e blue economy; chimica verde.

I servizi a cui avranno accesso i vincitori consisteranno nell’erogazione di un piano formativo tailor made di circa 10 eventi formativi, oltre a un supporto di tutoraggio/mentorship a cura di advisory tecnici e stakeholders territoriali, per circa 6/8 ore al mese per ogni start-up per tutta la durata del periodo di incubazione. Formazione e tutoraggio saranno integrati in un percorso strutturato, con precisi compiti assegnati alle start-up selezionate.

Il Comune di Ravenna è proprietario del Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare, una delle sedi del Tecnopolo della provincia di Ravenna ed estensione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare e Energia (CIRI FRAME) dell’Università di Bologna. CIFLA, il Centro per l’Innovazione tecnologica e sociale di Fondazione Flaminia, dal 2015 accreditata quale “Centro per l’Innovazione nell'ambito della Rete Alta Tecnologia della Regione”, svolge il ruolo di animatore/promotore delle attività del Tecnopolo di Ravenna. All’interno del Centro vengono svolte attività di ricerca e di incubazione d’impresa e co-working, in particolare nell’ambito dell’economia circolare, della sostenibilità energetica e della Blue Economy.

L’incubatore, che ospita spazi per l’incubazione d’impresa e il co-working, viene gestito direttamente dal Comune di Ravenna, che si avvale della collaborazione di Fondazione Flaminia, in qualità di Soggetto Gestore del Tecnopolo di Ravenna mentre le attività di tutoraggio, supporto e animazione dell’incubatore sono coordinate da Cifla.

Il Centro ha l’obiettivo preminente di instaurare relazioni tra il mondo della ricerca pubblica e quello delle imprese locali, regionali, nazionali e internazionali e di rendere il Centro attrattivo per imprese operanti, in particolare, nei settori dell’economia circolare, della sostenibilità energetica e della Blue Economy.

Le domande dovranno essere compilate e sottoscritte dal legale Rappresentante o dal Leader di progetto in caso di impresa non ancora costituita e pervenire entro le 13 del 30 novembre 2023, esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: sviluppoeconomico@comune.ravenna.it con il seguente oggetto della comunicazione: “Domanda selezione Start-Up”.

Per ogni altra informazione consultare i link https://bitly.ws/YU7I oppure scrivere a sviluppoeconomico@comune.ravenna.it