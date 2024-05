Alla Rocca Brancaleone un centro estivo a tema Harry Potter per 'maghi e streghe'

Quest'estate la Rocca Brancaleone diventerà il luogo in cui i bambini dai 5 agli 11 anni potranno vivere un'esperienza magica indimenticabile. La "Scuola Estiva per Apprendisti Maghi e Streghe" è pronta a dare il via a un'estate ricca di magia e apprendimento, dove il gioco e la scoperta si fondono in un'esperienza unica. La Rocca Brancaleone si trasformerà nel quartier generale della "Scuola Estiva per Apprendisti Maghi e Streghe", un centro estivo (CRE) innovativo che unisce il divertimento del gioco di ruolo dal vivo (Edu-LARP) ad attività multidisciplinari ispirate a mondi fantastici come quelli di Harry Potter e Percy Jackson.

Il CRE si terrà dal 7 giugno al 19 luglio e dal 2 al 13 settembre, con un orario flessibile dalle 7:30 alle 18:00. I bambini avranno la possibilità di imparare e divertirsi attraverso l'Edu-LARP (Educational Live Action Role Playing), un approccio educativo che trasforma l'apprendimento in un'avventura coinvolgente. Interpretando ruoli di maghi e streghe, i giovani apprendisti risolveranno enigmi, collaboreranno con i compagni di gioco e affronteranno sfide emozionanti. Si divertiranno frequentando “lezioni” di pozioni, erbologia, babbanologia, incantesimi, difesa contro le arti oscure, trasfigurazione, letture magiche.

Questo centro estivo fa parte del progetto pedagogico di Kid Lights che interpreta la magia come lo strumento per entusiasmarsi ed esprimere in modo consapevole i propri talenti. Il programma multidisciplinare integrato nella “Scuola per apprendisti maghi e streghe” offre laboratori STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), attività di yoga, mindfulness e intelligenza emotiva, oltre al supporto nello svolgimento dei compiti delle vacanze.

Il CRE è gestito da Kid Lights APS, un'organizzazione no-profit che da diversi anni propone alle famiglie progetti pedagogici innovativi. Il team della “Scuola per apprendisti maghi e streghe” è composto da educatori qualificati, animatori formati, attori e illusionisti professionisti, dedicati a creare un contesto di gioco, relax estivo e apprendimento stimolante. Inoltre, il CRE offre agevolazioni per settimane multiple, sconti per i fratelli ed è accreditato al “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2024”, rendendo questa esperienza ancora più accessibile.

Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. Domenica 12 maggio alla Rocca Brancaleone si terrà un evento di presentazione della Scuola con il laboratorio per bambini “A lezione di erbologia e pozioni”.