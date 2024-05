Centro estivo al mare: parte il "Camp on the beach" del Csi

Si amplia la proposta del divertimento estivo del comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo. Ai Cre Leone e Arcobaleno, ormai pronti a partire rispettivamente il 10 giugno e l’1 luglio alla Rocca Brancaleone e alla scuola dell’infanzia Buon Pastore, il CSI affianca il Camp on the beach. Il nome dà l’idea chiara del valore della proposta: si tratta, infatti, di un vero camp estivo, per ragazzi nati dal 2009 al 2012 che si terrà dal 10 giugno al 12 luglio al bagno Oasi di Marina di Ravenna, partner di questo progetto insieme alla società sportiva Powerbeach.

Il camp ha una durata settimanale, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, per cinque settimane. Chi partecipa, può scegliere se aderire per una sola settimana o per più settimane. Il camp sarà avviato con un minimo di 10 iscritti e la quota associativa è per ogni singolo bambino per ogni settimana di frequenza, con la riduzione di 10 euro a settimana per ogni partecipante in caso di iscrizioni di fratelli e sorelle. E uno sconto di 10 euro sulla tariffa è praticata anche a chi si iscrive al camp entro l’1 giugno. Il camp prevede attività di beach volley dal lunedì al giovedì e il multisport il venerdì, tutto negli orari dalle 9 alle 11, e alle 12 il pranzo preparato dai cuochi del bagno Oasi. L’uscita è alle 14.

Tutte le attività sono seguite da istruttori qualificati e da professionisti del settore con esperienza anche nell’ambito educativo. Tra questi anche alcuni elementi dello staff tecnico della Powerbeach, società specializzata nella promozione del beach volley e nell’organizzazione di eventi e tornei dedicati. In caso di maltempo, il bagno Oasi attrezzerà uno spazio al chiuso adeguato che consentirà di svolgere senza interruzioni le attività programmate.