Il Centro ricerche di Marina amplia i suoi orizzonti: dalla Summer School alla ricerca di nuovo personale

Il centro ricerche Cestha di Marina di Ravenna, impegnato in progetti di pesca sostenibile e conservazione della fauna marina, presenta ufficialmente due importanti novità rivolte ai giovani del settore delle scienze naturali. La prima avrà luogo questa estate, presso la sede operativa del centro, e si tratta della prima Summer School a tema conservazione e gestione sostenibile delle risorse marine mai attivata sul territorio. Strutturata con due turni di una settimana ciascuno, ha l’obiettivo di fornire ai giovani laureandi e laureati nell’ambito naturalistico, elementi formativi sul campo, nozioni di economia blu, utili a incrementare il proprio bagaglio di conoscenze e utili a capire la propria predisposizione all’esecuzione di attività lavorative nell’ambito. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del centro.

Parallelamente il centro Cestha ha attivato una ricerca di personale, pubblicata in questi giorni sui propri canali social, con la quale si ricercano due figure professionali da inserire nell’organico della struttura. E’ attiva la possibilità di lavorare a contatto con gli animali marini di cui si occupa il centro per un ricercatore ambientale laureato nell’ambito, e nel supporto alle campagne di ricerca fondi per un foundraiser. Le candidature sono aperte tramite raccolta all’indirizzo mail direzione.cestha@gmail.com.