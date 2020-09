Centro storico e Darsena più vicini: inaugurato il sottopasso della stazione

Taglio del nastro mercoledì mattina per il sottopassaggio ciclo-pedonale che avvicina il centro storico di Ravenna e la Darsena di Città. L’opera, prolungamento del sottopassaggio di collegamento fra le banchine di arrivo e partenza dei treni, è stata realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e rientra fra gli interventi migliorativi dell'accessibilità ferroviaria del Porto di Ravenna previsti nel Protocollo Attuativo sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Rfi, Autorità Portuale di Ravenna e Comune di Ravenna.

L'inaugurazione è avvenuta alle 10 in Via Darsena (testa Canale Candiano) in corrispondenza del nuovo ingresso al sottopasso alla presenza di Vincenzo Cefaliello, direttore Territoriale Produzione Bologna di Rfi; Michele Roccia, direttore Lavori Rfi; Giorgio Cozzolino, dirigente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; del sindaco Michele De Pascale e dell’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini.

Foto di Massimo Argnani