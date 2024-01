Ceramica, Niballo, motorvalley e Passatore: si cercano artisti per decorare le rotonde di Faenza

Il Comune di Faenza ha indetto un concorso per l’ideazione di opere d’arte da installare in quattro rotatorie della città finalizzato a valorizzare i principali elementi identitari della città, da inserire nel Map, il Museo all’aperto. Il bando è rivolto ad artisti (singoli o riuniti in gruppo) per ideare opere artistiche ispirate a quattro temi specifici che connotino il territorio faentino, abbinate ad altrettante rotatorie legate a specifiche tematiche.

Nel dettaglio per la rotatoria in prossimità dell’ingresso autostradale di Faenza i partecipanti dovranno proporre un’opera legata al tema ‘Faenza, città della Ceramica’; per quella all’intersezione tra le strade provinciali San Silvestro e Felisio il tema scelto per il manufatto artistico dovrà essere connesso alla ‘Motor Valley dell’area faentina’; per la rotatoria posta all’intersezione tra via del Cavalcavia, via Gatti, via Granarolo e via San Silvestro gli artisti dovranno progettare un’opera che richiami il tema del ‘Niballo - Palio di Faenza’ mentre per quella posta all’intersezione tra via Firenze, via Canal Grande e via Ospitalacci, il tema prescelto è connessa alla gara podistica ‘100 Km del Passatore’.

Attraverso il Concorso di idee, che si svolgerà in un’unica fase, verranno acquisite le proposte d’idee e ai progettisti verrà riconosciuto un premio; al primo progetto selezionato per ogni rotatoria saranno corrisposti 8.000 euro; al secondo progetto, per le quattro rotatorie, verranno attribuiti 4.000 euro. Dopo questa fase le idee premiate verranno acquisite in proprietà dal Comune di Faenza che ne valuterà la fattibilità, le tempistiche della progettazione e la successiva fase di realizzazione delle opere.

“Siamo contenti di avere centrato questo obiettivo preliminare, riuscendo così a mettere nero su bianco un impegno che avevamo preso in Consiglio comunale sul tema delle rotatorie quali contenitori di installazioni che potessero raccontare l’identità del nostro territorio. Questo Bando guarda a una serie di interventi artistici all’interno delle rotatorie, tema importante non solo da un punto di vista culturale ma per la realizzazione del nostro immaginario e della nostra identità urbana. Per questo, abbiamo deciso di evitare di animare le rotatorie in modo occasionale inserendole invece in un progetto organico. Nello scrivere il Bando abbiamo individuato alcuni temi chiave che possano rappresentare l’identità della città aiutandoci inoltre a collegare urbanisticamente il centro alle periferie. I quattro temi identitari individuati, Ceramica, Motor Valley, Palio e 100Km del Passatore, sono quelli che raccontano al meglio la nostra identità, facendo diventare allo stesso tempo le rotatorie volano culturale, turistico ed economico. Per dare il massimo rigore possibile al progetto una commissione tecnico-scientifica giudicherà i lavori che verranno presentati”.

Per i soggetti interessati l’applicativo per partecipare al Concorso di idee sarà attivo, sul sito del Comune di Faenza e su quello dell’Unione della Romagna Faentina, dalle ore 10 di lunedì 15 gennaio fino alle ore 13 del 30 aprile 2024.