Si cercano enti e associazioni per la gestione del festival Popoli Pop Cult

Con il Popoli Pop Cult Fest ancora in fase di organizzazione, ma previsto dal 27 al 30 giugno 2024, il comune di Bagnara di Romagna intende effettuare un'indagine finalizzata ad ottenere manifestazioni di soggetti del terzo settore interessati alla collaborazione con il Comune per la gestione dell’evento “Popoli Pop Cult Festival”.

L’avviso, che rimarrà pubblicato per 10 giorni, con termine delle istanze di presentazione fissato per le ore 13 di lunedì 8 aprile, è finalizzato a favorire la consultazione di associazioni iscritte al registro comunale degli enti del terzo settore del comune di Bagnara di Romagna. In particolare si cercano OdV o APS, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e/o di promozione della pace e della nonviolenza, dell'intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.

I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare apposita istanza a mano presso l’ufficio Protocollo del comune di Bagnara di Romagna oppure via PEC all’indirizzo pg.comune.bagnaradiromagna.ra.it@legalmail.it. Con i soggetti selezionati sarà stipulata apposita convenzione, della durata di tre anni con la possibilità di prorogarla di altri due.