Cercasi nuovo gestore per il bar della Questura di Ravenna

Si continua a cercare un nuovo gestore per il bar della Questura di Ravenna. Nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e contratti del sito https://questure.poliziadistato.it/ravenna è stato pubblicato l’Avviso di indagine di mercato relativo all’Affidamento del servizio di gestione del bar. Il servizio consiste gestione del bar interno della Questura di viale Berlinguer, dove è prevista l’affluenza dei dipendenti della Questura e della Polizia Stradale di Ravenna. Il valore totale indicativo della procedura e importo a base di gara sarà di 10.098 euro.

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire le domande di partecipazione-manifestazioni di interesse secondo le modalità indicate nell’avviso di indagine di mercato. Il periodo contrattuale è fissato in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.