Il regalo dell'azienda: 600 euro a ogni dipendente per affrontare spese e bollette

Un gesto importante nei confronti dei propri lavoratori. Il Consiglio di Amministrazione di Cerdomus ha deliberato un contributo di 600 euro a ciascuno dei 180 dipendenti e collaboratori dell’azienda ceramica di Castel Bolognese quale tangibile risposta alle crescenti difficoltà sul fronte energetico e all’aumento dei prezzi connessi al carrello della spesa.

L’erogazione liberale, specifica l'azienda, avverrà in occasione del pagamento della mensilità di novembre, sotto forma di buoni spesa nominativi, ed è stata possibile facendo ricorso esclusivamente a risorse aziendali, senza alcuna forma di aiuto, incentivo o sostegno di natura pubblica. Nella lettera firmata dal presidente Paolo Turbati, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, si evidenzia la natura di “un gesto concreto in un momento di forte incertezza per tutto il mondo manifatturiero, di cui anche Cerdomus fa parte”.

“Le aziende raggiungono traguardi importanti quando hanno una grande squadra. Insieme continueremo a fare la differenza”, si conclude così la lettera. Un invito rivolto a tutte le maestranze finalizzato a cogliere al meglio le nuove sfide, rischi ed opportunità che si presenteranno con il prossimo anno.