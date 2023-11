Dalla gente di Romagna alle grandi firme del giornalismo: la cerimonia del Premio Guidarello

Si è tenuta sabato sera, sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna, la cerimonia di consegna del 52esimo premio Guidarello per il giornalismo d’autore, organizzato da Confindustria Romagna. Una serata condotta ancora una volta condotta da Bruno Vespa, che presiede la giuria nazionale, e presentata dalla giornalista ravennate Ilaria Iacoviello, volto di SkyTG24.

I premi

La serata si è aperta con un omaggio in ricordo di Walter Della Monica, anima culturale della città e ideatore del Premio Guidarello nel 1972, a cui è assegnato il riconoscimento alla memoria. Per il giornalismo nazionale, sono stati premiati Giorgia Cardinaletti del TG1 (sezione radiotv), il caposervizio del Foglio Simone Canettieri (sezione cultura), e il Generale dell’Aeronautica Militare, Vincenzo Camporini (sezione società).

Per il giornalismo Romagna questi i riconoscimenti assegnati della giuria presieduta da Roberto Balzani: Laura Sansavini (sezione audiovisivi) della redazione cultura del TG2 per un servizio sul Museo della Marineria di Cesenatico nella rubrica “Italia, viaggio nella bellezza”, il professor Alberto Melloni (sezione cultura) per l’articolo “Il prete che disse no ai fascisti” sul Corriere della Sera in occasione del centenario del martirio del sacerdote ravennate don Giovanni Minzoni, e Giampaolo Visetti di Repubblica (sezione società), inviato di nei territori romagnoli alluvionati fra il 19 e il 25 maggio scorso. L’associazione ha infine assegnato il Guidarello Turismo al presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, per lo spot televisivo “La Romagna è la vacanza degli italiani” lanciato nei giorni immediatamente successivi all’alluvione.