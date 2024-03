Si parla della certificazione di genere al Classis: "Un processo di inclusione, miglioramento e opportunità"

Sabato, alle 11, nell'ambito delle iniziative in programma per la Giornata Internazionale della Donna, il secondo appuntamento della rassegna "La meraviglia abita qui: le conversazioni di Classis" è dedicato ad un tema attuale e rilevante: "La certificazione di genere: un processo di inclusione, miglioramento e opportunità". La certificazione è uno strumento che mira ad accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche, quali ad esempio opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni e tutela della maternità. La riflessione sullo strumento normativo, tuttavia, è efficace se parte da esperienze reali, dalle opportunità e dalle criticità incontrate sul proprio percorso da donne vere che hanno dedicato il proprio impegno in ambito civile e professionale.

Ne parlano Ouidad Bakkali, deputata, Lidia Marongiu, consulente di marketing e comunicazione del turismo per Happy Minds, Federica Moschini, assessora al lavoro e politiche di genere del Comune di Ravenna, Marianna Panebarco, CEO e producer alla Panebarco, casa di produzione di cartoni animati, video in motion graphics e VFX e vicepresidente Nazionale di CNA con delega alle Politiche Europee, Cecilia Pedroni, communication director di Happy Minds e Work Wide Women , Linda Serra, CEO e co-fondatrice di Work Wide Women e Nicola Simoni, consulente di Anova2 per lo sviluppo di sistemi di gestione e modelli organizzativi aziendali. L’incontro vuole essere una riflessione sul percorso di certificazione di gener da parte di chi, secondo diversi punti di vista, è protagonista di importanti processi di innovazione e miglioramento del benessere lavorativo, in linea con le recenti normative internazionali. I protagonisti, raccontando le proprie esperienze e suggerendo punti di vista personali ed in linea con i percorsi lavorativi adottati, si confrontano con l'obiettivo di raggiungere insieme traguardi che possano migliorare la vita di tutti e tutte.