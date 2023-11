Cervia, al via l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica: un progetto da 100mila euro

L’amministrazione comunale di Cervia ha approvato un progetto di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e interventi relativi sia ai lampioni che agli allacciamenti. L’importo di questi primi lavori è di 100 mila euro. I principali interventi riguardano: il ripristino punti luce ed armature in seguito alla tempesta di luglio 2023 relativi a pali in alluminio e corpi luce di differente tipologia; in via Martiri Focaccia sostituzione degli attuali pali di illuminazione in vetroresina con nuovi pali in acciaio, eliminando coni d’ombra presenti dovute alle alberature; in via Beneficio I Tronco completamento dell’illuminazione sul tratto sud della strada per garantire un grado di illuminamento uniforme sull’intera tratta; in via Cervara a Villa Inferno ampliamento dell’illuminazione in direzione aeroporto per illuminare il tratto di strada fino al ponte di attraversamento del Canale Allacciamento; installazione di quadri elettrici per consentire le manifestazioni organizzate dai Consigli di Zona a Savio, Montaletto, Pisignano e Malva nord. L’Ufficio tecnico inoltre sta predisponendo un ulteriore progetto di 120 mila euro, già stati finanziati, per dare ulteriori risposte alle richieste pervenute dai Consigli di Zona.