Cervia, a 20 anni dalla tragedia il ricordo dei caduti di Nassiriya

Si è svolta sabato mattina la cerimonia di commemorazione per i Caduti di Nassiriya e per tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, organizzata dall’Amministrazione comunale di Cervia. Nell’occasione è stata deposta una corona di alloro nel Parco intitolato ai Caduti di Nassiriya e a tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, a nome dell’intera città di Cervia, in memoria delle vittime dell’attentato alla base italiana nella città irachena, e di tutti i caduti militari e civili che con coraggio, con passione e con senso di umanità hanno messo al servizio dell'intera comunità la loro capacità e il loro impegno, sacrificando la propria vita. Alla cerimonia erano presenti il Vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi, il Presidente del Consiglio comunale di Cervia e Delegato provinciale alla sicurezza Gianni Grandu, i rappresentanti delle autorità militari e civili, le associazioni d’arma e diversi cittadini.